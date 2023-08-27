شاهد بالفيديو.. رسالة مؤثرة من “هيثم الخلا” أسد المدرعات السوداني إلى أسرته





أرسل اسد المدرعات السوداني “هيثم الخلا” رسالة مؤثرة لأسرته عبر مقطع قصير، يعدهم فيها بتحقيق الانتصار والسفر لمقابلتهم.

وقال هيثم الخلا في الرسالة التي نشرتها إحدى الصفحات المناصرة للجيش السوداني بحسب رصد “كوش نيوز“، وموجهاً حديثه لـ ” يا أواب ومحمد”، بعد الأمور تظبط سنوصل إليكم وننتقل حتى الإسكندرية ونفطر “كشري” معاكم، وسلامنا وتحياتنا للجميع ..

وتقترب القوات المسلحة السودانية من تحقيق انتصار حاسم لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ أكثر من 4 شهور.

شاهد الرسالة المؤثرة من “هيثم الخلا”:

الخرطوم – “كوش نيوز“