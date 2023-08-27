شاهد بالفيديو.. مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ياسر العطا يتفقد جرحى العمليات بالسلاح الطبي – زغاريد ومعنويات عالية





وسط الزغاريد من الأسر والهتافات والتكبيرات قام مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا بتفقد جرحى العمليات بالسلاح الطبي – أمدرمان.

وعلق المتابعون على وسائل الإعلام المختلفة بأن ملامح الجرحى تشبه السودان، وأن هذا هو السودان وجيشه القومي الجامع.

وتخوض القوات المسلحة السودانية معارك وحرب ممتدة لأكثر من 120 يوم لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع بقيادة “حميدتي”.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بحسب رصد محررة موقع “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان، ويشتهر ياسر العطا بتوجيه الرسائل القوية إلى خصومه، إضافة إلى قيادته لعمليات منطقة أمدرمان.

شاهد الفيديو “ياسر العطا” في السلاح الطبي:

رصد وتحرير – “النيلين”