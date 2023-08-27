شاهد بالفيديو استقبال البرهان.. “ناس بورتسودان بسلمو عليكم”





استقبال حاشد وجده القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لدى وصوله إلى مدينة بورتسودان – ثغر السودان وبوابته الشرقية.

ووجدت صور وفيديو وصول البرهان إلى بورتسودان تداول على نطاق واسع في الإعلامي المحلي والدولي، وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، في ظل الاهتمام بما يحدث في السودان من حرب يخوضها الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع المتمردة.

ووصل البرهان بعد رحلة توقف في عطبرة التي انتقل إليها من الخرطوم، في أول زيارات خارج العاصمة منذ اندلاع القتال في أبريل الماضي.

شاهد فيديو وصول البرهان إلى بوتسودان:

نقلاً عن – “كوش نيوز“