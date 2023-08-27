شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تقدم فاصل من رقيص العروس المثير مع عريسها من إحدى الجنسيات العربية وسط حضور جمع من المعازيم ومتابعون: (عريس مفتح ما خلاها زاغت ولا وقعت)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا بعد أن تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول حفل زواج بين عروس سودانية وعريسها من إحدى الجنسيات العربية.

وتمت مراسم الزواج بطقوس سودانية خالصة وسط حضور كبير داخل صالة الحفل من أهل العروسين, وقدمت العروس السودانية فاصل من رقيص العروس الذي يعد من أقدم وأشهر العادات السودانية.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد قدمت العروس رقصاتها مع زوجها الذي ظهر سعيداً ومتفاعلاً معها وبادلها الرقصات على أنغام الأغنيات السودانية الشهيرة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه صب تركيزه نحو رقصات العروس التي قدمتها, وكتب أحدهم معلقاً (عريس مفتح ما خلاها زاغت ولا وقعت).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين