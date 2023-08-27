مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. من القاهرة.. الفنانة إنصاف مدني ترد على انتقادات الجمهور: (نحنا بنغني عشان نعيش ومافي زول بصرف علينا وشفشفونا وشالوا حاجاتنا إن شاء الله يشيلهم النمل السليماني ما يفضل فيهم زول)

2023/08/27
انصاف مدني تغني للرئيس البشير وتدعو لانتخابه

دافعت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني عن نفسها بعد الانتقادات الحادة التي تعرضت لها بسبب إحيائها لحفلات غنائية في مصر على الرغم من ظروف الحرب التي يعيشها السودان.

وقالت إنصاف في مقطع فيديو لها من مقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة ورصده محرر موقع النيلين: (نحنا شغالين لكي نعيش وبنغني عشان نصرف على نفسنا وأنا شخصيا ما عندي زول بصرف علي).

وشكت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة من سرقة منزلها بالخرطوم وقالت: (شفشفونا وشالوا حاجاتنا حتى المواد التموينية شالوها إن شاء الله يشيلهم النمل السليماني ما يفضل فيهم زول).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/27