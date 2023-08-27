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شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة حسناء تظهر بالزي العسكري للدعم السريع وتقتحم إحدى إرتكازات “الدعامة” لتحمس الجنود على القتال بأبيات شعر وتؤكد: (الأشاوس ديل بجيبوا ليكم الديمقراطية)

2023/08/27
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نشرت إحدى الصفحات الموالية لقوات الدعم السريع والتي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة تم وصفها بالحسناء وهي ترتدي الزي العسكري لقوات الدعم السريع.

وقامت الفتاة باقتحام إحدى ارتكازات الدعم السريع بالخرطوم وخاطبت الجنود لتحميسهم على القتال مؤكدة أن أشاوس الدعم السريع قادرين على جلب الديمقراطية للشعب السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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