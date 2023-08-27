قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية – شاهد الفيديو





جدد اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية التأكيد علي المدلولات الكبيرة التي تحملها زيارة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للمنطقة والولاية مشيرا إلى تواجد الجهاز التنفيذي للدولة والبعثات الدبلوماسية بها ومؤكدا إستقرار الأوضاع الأمنية بفضل الإجراءت المحكمة التي تقف عليها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالولاية.

وذلك في تصريحات أدلى بها لتفزيون السودان علي شرف استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والذي وصل مساء اليوم إلي حاضرة البحر الأحمر بورتسودان.