شاهد فيديو وصول القائد العام “البرهان” على متن الانتينوف واستقباله المهيب في بورتسودان

وجد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية استقبالاً حاشداً نهار الأحد لدى وصوله مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر.
ووصل البرهان إلى مدينة بورتسودان على متن طائرة خاصة من طراز انتينوف روسية الصنع. وكان قبلها في زيارة إلى عطبرة بعد جولة قام بها على مناطق عسكرية في بحري وأمدرمان بعد خروجه من الخرطوم.
وكان في استقبال البرهان بمطار بورتسودان الدولي، السيد/ مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي والفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضو المجلس ود. جبريل إبراهيم وزير المالية وعدد من السادة الوزراء ومدير جهاز المخابرات العامة ووالي ولاية البحر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية. وذلك بحسب إعلام مجلس السيادة.
شاهد فيديو الاستقبال في مطار بورتسودان:
رصد وتحرير – النيلين
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد