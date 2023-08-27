شاهد فيديو وصول القائد العام “البرهان” على متن الانتينوف واستقباله المهيب في بورتسودان

وجد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية استقبالاً حاشداً نهار الأحد لدى وصوله مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر.

ووصل البرهان إلى مدينة بورتسودان على متن طائرة خاصة من طراز انتينوف روسية الصنع. وكان قبلها في زيارة إلى عطبرة بعد جولة قام بها على مناطق عسكرية في بحري وأمدرمان بعد خروجه من الخرطوم.