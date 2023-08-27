شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تتغزل في الفريق أول ياسر العطا: (شد ما مبسوطة منك انت يا الضرغام أهديت لك عمري سوي رهينة لي قدام)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو نال اعجاب الجمهور الذي تناقله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاعرة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال.

https://www.facebook.com/reel/1712574749249103

وتغزلت الشاعرة خلود العمرابي بقصيدة قوية في الفريق أول ياسر العطا قالت في مطلعها (شد ما مبسوطة منك انت يا الضرغام أهديت لك عمري سوي رهينة لي قدام).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين