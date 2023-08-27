المتحدث العسكرى: القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لمنح طلبة الكلية الحربية بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة وإضافة الحصول على بكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية ” تخصص إقتصاديات إدارة أعمال النقل ” من جامعة القاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة طلاب الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية علمياً وعملياً من خلال التفاهم والعمل المشترك بين الطرفين فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى ، وتطوير المنظومة التعليمية والبحثية لصقل مهارات الطلاب فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى.

حيث وقع البروتوكول الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية والأستاذ الدكتور / محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتضمنت فعاليات توقيع البروتوكول عرض فيلم تسجيلى عن الأكاديمية العسكرية المصرية وما تضمه من كليات حربية وبحرية وجوية ودفاع جوى وتبادل الدروع بين الجانبين وإلتقاط الصور التذكارية، وحضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسئولى جامعة القاهرة.