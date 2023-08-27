شاهد بالصور.. مناوي يغادر دارفور وتكهنات بتحركه نحو بورتسودان





قال حاكم دارفور منى أركو مناوي على صفحته الرسمية بتطبيق “أكس” تويتر سابقاً: : غادرت إقليم دارفور بمعيتي عدد من المسؤولين في حكومة الاقليم وولاية شمال دارفور وقادة القوات المشتركة علي رأسهم الفريق جمعة حقار لبحث الوضع الإنساني الكارثي في الاقليم والسودان مع المسؤولين والمانحين وكيفية وصول المساعدات الانسانية للنازحين وسبل الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد .

تجي هذه الزيارة بعد ان تمكنا من توحيد الجهود في تشكيل القوة المشتركة التي ساهمت في تامين الفاشر وقوافل الإغاثة وقد وصلت القوة المشتركة اليوم الى مدينة نيالا لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وسرت تكهنات بأن مناوي في طريقة إلى بورتسودان للانضمام إلى المشاورات التي سيجريها قائد الجيش السوداني “البرهان” بعد وصوله إلى هناك.

رصد وتحرير – “النيلين”