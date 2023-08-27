لأول مرة في التاريخ.. قناة السويس تحقق إيرادات مليون دولار في الساعة





حققت هيئة قناة السويس، إيرادات وصلت إلى مليون دولار في الساعة، لأول مرة في تاريخ مصر.

وتسجل قناة السويس مليون دولار في الساعة كمجموع قيمة الإيرادات لأول مرة في التاريخ، وذلك بفضل سواعد أبنائها والعمل المستمر، محطمة كل التوقعات والأرقام القياسية السابقة.

وفي سياق آخر، وضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، حجر الأساس لمصنع كادي مصر الصيني في منطقة السخنة المتكاملة باستثمارات 60 مليون دولار.

ويعتبر كادي مصر الصيني في منطقة السخنة المتكاملة، هو المصنع هو الأكبر مساحة في منطقة تيدا.

وكانت احتفلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتدشين عقد التزام محطة حاويات رقم 2 بميناء شرق بورسعيد، المصنف رقم 10 على مستوى موانئ العالم في مجال الحاويات في 2022، وذلك بعد أعمال التطوير التي تمت بالأرصفة والتعاقد عليها بالكامل، حيث يشمل عقد الالتزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات 2 بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطًا رئيسيًا متطلبًا بالميناء.

القاهرة 24