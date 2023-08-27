مليون طالب.. ماذا قال محمد بن راشد بمناسبة بداية العام الدراسي في الإمارات؟





قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، بمناسبة بدء العام الدراسي:

يبدأ غداً العام الدراسي الجديد .. ويبدأ أكثر من مليون طالب رحلة تعليمهم السنوية .. وستبدأ روح جميلة من الإيجابية والحيوية تسري في وطننا بعودة مدارسنا. كلمتي للطلاب : بكم يسمو الوطن .. وعلى أوراق دفاتركم تسطرون أمجاده .. ومن مقاعد صفوفكم تعلو إنجازاته .. وعلى قدر أحلامكم يعظم مستقبله .. نتفاءل بكم ونرى فيكم القادم الأجمل لوطننا .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في عامكم الدراسي الجديد .

ونشر الشيخ تغريدة على حسابه في تطبيق “أكس” حيث يجد تفاعلاً كبيراً من الوكالات الإعلامية، ويتابعه أكثر من 11 مليون مستخدم.