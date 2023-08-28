سياسية
موجز العمليات.. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: قواتنا صدت محاولة هجوم فاشلة على سلاح المدرعات
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله في ملخص وموجز لعمليات يوم الأحد 27 أغسطس:
– قواتنا صدت محاولة “هجوم فاشلة” على سلاح المدرعات من قبل “الدعم السريع” لليوم الثامن على التوالي، وكبدتها “خسائر كبيرة”.
– قوات الدعم السريع قامت “بإطلاق عدد من القذائف” على منطقة الحارات 102 و101 في أم درمان، ما أدى إلى ووقوع عدد من الإصابات بين المدنيين.
– قوات الدعم السريع تحاول إيقاف سكان مناطق الشجرة، الحماداب، جبرة والعشرة، وذلك “بالتضييق على تحركاتهم وحرمانهم من الحصول على احتياجاتهم الضرورية”.
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