موجز العمليات.. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: قواتنا صدت محاولة هجوم فاشلة على سلاح المدرعات

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله في ملخص وموجز لعمليات يوم الأحد 27 أغسطس:

– قواتنا صدت محاولة “هجوم فاشلة” على سلاح المدرعات من قبل “الدعم السريع” لليوم الثامن على التوالي، وكبدتها “خسائر كبيرة”.

– قوات الدعم السريع قامت “بإطلاق عدد من القذائف” على منطقة الحارات 102 و101 في أم درمان، ما أدى إلى ووقوع عدد من الإصابات بين المدنيين.