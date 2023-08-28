شاهد الفيديو.. الأبنوسي المُر “كباشي” .. على أنغام ندى القلعة “على عروض الرجال مأمون يخون الزمن وهو الما بخون”





يجد الفريق أول شمس الدين كباشي تأييداً واسعاً من قطاعات الشعب السوداني، ليس بحكم منصبه كنائب للقائد العام للجيش، وإنما بصرامته وشجاعته في قول الحق واتخاذ القرار.

كان الفريق أول “كباشي” أعلن صراحة قبل تمرد الدعم السريع بأن هذا الوطن لا يمكن أن يكون فيه أكثر من جيش واحد، وهو كان الذي يقف لمشاريع “حميدتي” بالمرصاد ويتابع كل صغيرة وكبيرة، ولولا الاعتبارات السياسية المعقدة آنذاك لكان قد حسم أمر الدعم السريع مُبكراً.

شاهد تفاعل الجمهور مع فيديو “كباشي” على أنغام ندى القلعة “على عروض الرجال مأمون يخون الزمن وهو الما بخون”:

رصد وتحرير – “النيلين”