البرهان وسلفاكير يناقشان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في السودان





أجرى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اتصالا برئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ناقشا خلاله تطورات الأوضاع الأمنية في السودان.

وقال المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية في جنوب السودان توت قلواك، لسودان تربيون إن كير والبرهان تحدثا هاتفيا يوم السبت وأن رئيس جنوب السودان أكد التزامه بدعم المبادرات الرامية لإنهاء الصراع الدائر.

وأضاف: “أكد الاتصال التزام الجنرال كير بإيجاد حل دائم لوضع السودان. الطريق الصحيح يكمن في حوارات السلام بدلا من الحرب المدمرة”. لكنه اعرض عن كشف تفاصيل اخرى حول المحادثة.

وأبلغت مصادر من داخل القصر الرئاسي في جنوب السودان “سودان تربيون” إن المحادثة التي جرت بعد ظهور البرهان للعلن وتفقده مقار عسكرية في بحري والمغادرة لولاية نهر النيل ثم البحر الأحمر، جرى ترتيبها بواسطة السفارة السودانية والسلطات الأمنية جنوب السودان.

ونقلت مصادر من مكتب نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، مالك عقار، لسودان تريبيون أن الأخير، اجرى اتصالات بالمكتب الرئاسي في جوبا لتسهيل هذه المشاورات.

سودان تربيون