الداخلية الكويتية: على المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بقواعد وإرشادات المرور وتعليمات رجال الشرطة





قالت وزارة الداخلية الكويتية أنه في خطواتها نحو التحوّل الرقمي وبناء على توجيهات معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الاحمد الصباح تطلق وزارة الداخلية تطبيق راصد لرجال الشرطة والمرور وذلك في مرحلته الاولى.

ويهدف التطبيق الى تنظيم عملية تحرير المخالفات المرورية وتحويلها من ورقية الى رقمية، حيث يرصد رجل المرور المخالفة ويحررها وتصل للمخالف فوراً من خلال اشعار عبر تطبيق سهل.

وتاتي هذه الخطوة من اجل تحقيق المزيد من الشفافية ولاحكام عملية تقييد المخالفات المرورية والحد من المستهترين والمخالفين بشكل فوري وحازم وذلك لتنظيم عملية المرور.

كما تؤكد الوزارة في بيانها بانه يمكن لقائدي المركبات من الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية سهل او عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية. وتهيب الوزارة للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بقواعد وارشادات المرور وتعليمات رجال الشرطة.

تحرير المخالفات المرورية أصبحت إلكترونية .. تصل المخالفة للمخالف فوراً عبر تطبيق سهل يبدا تطبيقها رسمياً من 2023/9/1.

الإعلام الأمني – الموقع الرسمي – وزارة الداخلية الكويتية