شاهد بالفيديو أول كلمة للبرهان في قاعدة عسكرية في بورتسودان .. “المجال ما مجال كلام، وقتنا كلو للحرب”





في أول ظهور عبر كلمة مباشرة أمام الجمهور، في ولاية البحر الأحمر تحدث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة.

ووصل البرهان إلى قاعدة “فلامنغو” البحرية في بورتسودان، وقدم بقيادة البحر الأحمر العسكرية كلمة قوية قال فيها بأن المجال الآن ليس مجال كلام، ولكن الوقت للحرب وللقضاء على التمرد.

وبحسب رصد محرر “النيلين” قال البرهان بأن السودان يقاتل لوحده بدون ظهير، وأنهم يفخرون بذلك، وقدم البرهان تحية للشهداء ولكل من يقف ويقاتل مع الجيش السودان لإنهاء التمرد.

شاهد كلمة البرهان من هنا:

رصد وتحرير – “النيلين”