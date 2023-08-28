ملخص كلمة البرهان في بورتسودان





ملخص كلمة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، في بورتسودان يوم الإثنين 28 أغسطس.

التحية لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا أنفسهم لحماية السودان وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

التحية للشعب السوداني الذي ضحى بكل ما يملك من أجل إسناد ودعم الجيش، وهم الآن جزء من هذه القوات، نحن كجيش بنحييهم ونشكرهم على وقفتهم معنا وهم يقاتلون في كل السودان.

وتحية لكل جنودنا والمرابطين الذين يواجهون العدو، ويواجهون الذين يساندون العدو، ونقول لهم كل الشعب السوداني واقف مع الجيش لهزيمة هذا التمرد وهذه الخيانة وهؤلاء المرتزقة القادمون من مختلف أصقاع الدنيا.

وبحسب رصد وتحرير “النيلين” أضاف:

نعلم أن أهلنا في كردفان ودارفور والشرق والشمال والغرب، ما تقوم هذه المجموعات لا تشبه السودانيين وأخلاق وأعمال خصال الشعب السوداني.

أهلنا في دارفور وكردفان معلوم عنهم بالكرم والشهامة والشجاعة والحفاظ على أرواح وأموال الناس وهم مؤتمنين على القوات المسلحة عمرهم كله.

هذه الفئة لا تشبه أهلنا في السودان كله.

المجال ليس مجال كلام، ونحن مكرسين كل وقتنا للحرب وإنهاء هذا التمرد والانتهاء من هذه المحنة حتى نخرج منها كلنا أقوياء.

نحن نقاتل كجيش وكسودان لوحدنا دون ظهير ونعتز بهذا، ونعتمد على الله وعلى رقبتنا فقط.

رصد وتحرير – “النيلين”