شاهد بالفيديو.. البرهان من بورتسودان: “في ناس خرفو والمرقة دي مرقة جيش وماف اتفاق ولا صفقة”





قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بأنه لم يخرج من الخرطوم بصفقة أو اتفاق وأن هذا كان قرار قادة القوات المسلحة السودانية.

وأضاف البرهان من بورتسودان في كلمة قوية على تلفزيون السودان، بأن هنالك ناس “خرفوا” ومفتكرين خروجنا تم باتفاق، وقد خدعوا في ذلك. وأقول لهم “المرقة دي مرقة جيش”.

شاهد حديث قائد الجيش السوداني في بورتسودان:

رصد وتحرير – “النيلين”