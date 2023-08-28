سياسية
بالصور والفيديو.. البرهان يزور جرحى العمليات ويبدأ سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس مجلس السيادة ومجلس الوزراء
عاد قائد الجيش السوداني “البرهان” إلى مقر إقامته في بورتسودان بعد زيارة قاعدة فلامنجو البحرية.
وقالت مصادر محلية لقناة “الشرق” بأن البرهان سيبدأ سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس مجلس السيادة ومجلس الوزراء ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر.
وقام رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بزيارة جرحى العمليات بمستشفى بوارث العسكري في قاعدة “فلامنغو” العسكرية في بورتسودان.
قناة الشرق
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