سياسية

بالصور والفيديو.. البرهان يزور جرحى العمليات ويبدأ سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس مجلس السيادة ومجلس الوزراء

2023/08/28
burhan redsea
الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان

عاد قائد الجيش السوداني “البرهان” إلى مقر إقامته في بورتسودان بعد زيارة قاعدة فلامنجو البحرية.

وقالت مصادر محلية لقناة “الشرق” بأن البرهان سيبدأ سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس مجلس السيادة ومجلس الوزراء ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر.

وقام رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بزيارة جرحى العمليات بمستشفى بوارث العسكري في قاعدة “فلامنغو” العسكرية في بورتسودان.
368405409 10092774210763299 6196400116041919569 n.jpg? nc cat=100&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=z9JSnQ oT3kAX9gp Mx& nc ht=scontent.fcai19 4
370518740 10092768937430493 8044548102548425327 n.jpg? nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=VdlglHA TkMAX 6uBZD& nc ht=scontent.fcai19 4
قناة الشرق

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/28