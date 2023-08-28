القائد العام: الجيش السوداني قادر على حسم المعركة وهزيمة التمرد





قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الجيش السوداني قادر على حسم المعركة وهزيمة التمرد.

جاء ذلك على هامش زيارته لقاعدة فلامنغو العسكرية في مدينة بورتسودان شرقي السودان.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة البرهان:

ما تقوم به هذه المجموعات لا تشبه السودانيين، ولا أخلاقهم ولا أعمال وخصائل الشعب السوداني.

كل الشعب السوداني يقف مع الجيش، وسنهزم هذا التمرد وهذه الخيانة، وهؤلاء المرتزقة القادمين من مختلف أصقاع الدنيا.

نكرس عملنا وجهودنا لأنهاء هذا التمرد وانهاء هذه المحنة والخروج منها أقوياء.

نحن نقاتل كجيش لوحدنا من دون أي ظهير.

نحن نقاتل لوحدنا ونعتمد على أنفسنا.

سكاي نيوز عربية