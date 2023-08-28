خبير: مبادرة حميدتي لوقف إطلاق النار في السودان هدفها تقسيم السلطة





قال الدكتور يسري عبيد الخبير في العلاقات الدولية، إن هدف المبادرة التي طرحها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي هو تقسيم السلطة في البلاد وضمان وجود شرعي لقواته وتأمين مصالحه الخاصة.

وأكد يسري عبيد أن هذه المبادرة لن يوافق عليها الجيش السوداني، لأنه يعلم جيدا أن وراءها أطماع شخصية لحميدتي بهدف السيطرة على قيادة المؤسسة العسكرية، الأمر الذي ينذر بتقسيم البلاد.

وأوضح عبيد أن حل هذه الأزمة لن يحدث حتى تسلم قوات الدعم السريع سلاحها للجيش وتنخرط ضمن المؤسسة العسكرية السودانية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن الحديث عن وفاة حميدتي هو أمر غير مؤكد، مشيرا إلى أن اختفاءه هو السبب وراء تلك الشائعات.

وفي وقت سابق أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي، ما قال إنها رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة.

ويأتي إعلان حميدتي بعد ساعات من إعلان دبلوماسي سوداني، أمس الأحد، وفاة محمد حمدان دقلو، قائد مليشيا الدعم السريع دون تحديد تاريخ وفاته.

بوابة فيتو