شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يتغزل في المملكة العربية السعودية على مستوى التعليم والنظام واهتمام القطاع التعليمي بابنائه الوافدين إلى المملكة





سجل ناشط سوداني إشادة كبيرة بالمملكة العربية السعودية التي يعمل فيها, جاء ذلك خلال مقطع فيديو قام بنشره وحظى بتفاعلات كبيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغزل الشاب السوداني في المملكة على مستوى التعليم والنظام الموجود فيها.

وأكد الناشط خلال حديثه أنه حاول تسجيل أبنائه الذين قدموا إليه في المدارس السعودية, وسجل إشادة خاصة بالمعلمين والموظفين بالمدارس السعودية الذين كانوا على تواصل معه بعد أن أولوا أمره اهتمام كبير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين