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شاهد بالفيديو.. ناشط ساخر يهاجم السودانيين الذين نزحوا إلى مصر: (السوريين لمن نزحوا من الحرب ساقوا معاهم فنانات؟ في الحرب الناس أول حاجة بتطلع المرضى والأطفال ونحنا أول حاجة طلعنا القونات)

2023/08/28
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هاجم ناشط سوداني عبر مقطع فيديو متداول مواطنيه الذين نزحوا إلى مصر وأقاموا الحفلات الغنائية الساهرة في الكافيهات المصرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد طرح الناشط سؤال هام على زوار الحفلات الغنائية في القاهرة قائلاً: (السوريين لمن نزحوا من الحرب ساقوا معاهم فنانات؟).

وذكر الشاب في حديثه أن الإجابة طبعاً لا, لأن السوريين عندما اندلعت الحرب في بلادهم لم يفتحوا كافيه للغناء بل استثمروا أموالهم التي خرجوا بها من أجل أن يعيشوا حياة كريمة.

وأكد الناشط بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن الأمر الطبيعي لحظة اندلاع الحروب أن تسارع بإخراج المرضى والأطفال وكبار السن, لكننا كسودانيين أول حاجة طلعنا القونات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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