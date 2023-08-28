شاهد بالصورة والفيديو.. ظهرت بالزي العسكري لقوات حميدتي.. حسناء سودانية تعلن دعمها الواضح لقوات الدعم السريع وتكشف الأسباب التي دفعتها لذلك (تم الغدر بهم والناس ما عارفة حاجة)





أعلنت ناشطة سودانية دعمها الكامل لقوات الدعم السريع في حربها ضد قوات الشعب المسلحة الدائرة الآن والتي بدأت منذ منتصف أبريل الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الناشطة التي تم وصفها بالحسناء في مقطع فيديو وهي ترتدي الزي العسكري لقوات الدعم السريع.

وأكدت في حديثها أن قوات الدعم السريع تم الغدر بها داخل المدينة الرياضية في اليوم الأول للحرب, واستندت الناشطة في دفاعها عن قوات الدعم السريع على إفادة مواطنة ذهبت لاستخراج جوازها في يوم الحرب.

وذكرت الناشطة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن الجيش عبارة عن كيزان مؤكدة أن الناس الذين يدافعون عن الجيش ما عارفين حاجة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين