شاهد بالفيديو.. المليشيا دي روحهم مرقت.. جهد بسيط حينتهو كلو كلو .. البرهان: نحن نوعد كل الشعب السوداني النهاية حاسمة وقريبة





قال “البرهان” قائد الجيش السوداني في خطابه بمنطقة البحر الأحمر العسكرية، بأن مليشيا الدعم السريع “روحهم مرقت، وجهد بسيط حينتهو كلو كلو.

وفي كلمته الجماهيرية الأولى بعد وصوله إلى بورتسودان قال البرهان: ما تسمعوا الكذب، المليشيا دي ما باقي ليهم حاجة تانية، ونحن نوعد كل الشعب السوداني بأن النهاية قريب وحاسمة بإذن الله.

وأكد البرهان بأن هنالك ناس “خرفوا” ومفتكرين خروجنا من وسط الخرطوم تم باتفاق، وقد خدعوا في ذلك. وأقول لهم “المرقة دي مرقة جيش”. وحبل الكذب قصير. وذلك بحسب رصد محرر “النيلين. حيث أمّن البرهان بأن هذه الحرب ستنتهي بانتصار القوات المسلحة السودانية، وبعد ذلك سيكون لنا كلام.

شاهد حديث قائد الجيش السوداني في بورتسودان:

رصد وتحرير – “النيلين”