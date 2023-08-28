شاهد بالفيديو.. جنود القوات الخاصة يتحدون ضباط الدعم السريع ود ملاح وعمر جبريل بمقابلتهم في أرض المعركة وترك (السكر والدباس) ويوجهون رسالة هامة للسيدة التي ظهرت تمجد في “الدعامة”





بث جنود بقوات العمل الخاص بالقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ردوا من خلاله على تصريحات بعض أفراد الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالب جنود العمل الخاص ضابط الدعم السريع عمر جبريل الذي اشتهر بقصيدته عن (السكر) بمواجهتهم في ميدان المعركة ومعه ود ملاح الذي ظهر في مقطع وهو يصطاد (الحمام والدباس) بدلاً من الجري لحظة المعركة والظهور على ساحات مواقع التواصل.

كما وجهوا رسالة للسيدة التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تمجد قوات الدعم السريع وتؤكد انتصارهم على الجيش, وأكدوا لها أنهم يحترمونها فقط لسنها الكبير وهي في سن والدتهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين