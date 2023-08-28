شاهد بالفيديو أبطال العمل الخاص يرسلون رسالة لعمر جبريل وود ملاح في الدعم السريع





وجّه أبطال العام الخاص رسالة لاثنين من متمردي السريع يظهران بكثرة على شبكات التواصل الاجتماعي وهما عمر جبريل وود ملاح.

وقال أبطال العمل الخاص التابعين للقوات المسلحة السودانية في الرسالة: أها نحن سكرنا كيف؟ والله نحن نزحف معاك في السكر دا ذاتو.

وقال بعض المتحدثين عايزين عمر جبريل ده في معركة هو ما بجينا مالو؟

وأضاف آخر في رسالة لـ ود ملاح، شوف محل طيرك وين وما تعمل لينا فيها قناص، تعال نيش هنا، وذلك بحسب رصد محرر كوش نيوز على إحدى الصفحات المناصرة للجيش.

وأضاف قائد المجموعة المتحدثة بأن النصر قريب وأن الدعامة إلا يجروا، وذلك تحت هتاف “بل بل”.

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الخرطوم – “كوش نيوز“