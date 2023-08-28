مصادر تكشف عن لقاء مرتقب يجمع البرهان والسيسي في العلمين





أفادت مصادر لقناة العربية/ الحدث يوم الاثنين، أن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غداً الثلاثاء بمدينة العلمين الجديدة.

وفي وقت سابق اليوم، زار قائد الجيش السوداني، قاعدة فلامنغو البحرية العسكرية في بورتسودان لتفقد القوات البحرية السودانية، مؤكدا في كلمة من هناك أنهم مستمرون في القتال، نافيا الاتفاق مع قوات الدعم السريع.

هذا، وأظهرت مقاطع مصورة البرهان وهو يمشي وسط حشود عسكرية كبيرة رحبت بحضوره بالهتافات.

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