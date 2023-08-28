خبير: زيارة البرهان لقاعدة فلامنجو البحرية تعطي دفعة كبيرة للجنود السودانيين





قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة البرهان قاعدة فلامنجو البحرية تحمل الكثير من الدلالات، وتعطي دفعة كبيرة للجنود السودانيين، وتبعد خيار التفاوض.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أن الزيارة تعطي ثقة كبيرة في الجيش السوداني بأنه قادر على دحر قوات الدعم السريع، وتؤدي إلى تطور لافت في الداخل السوداني، وتشير إلى استقرار في العمل الميداني بعد 5 أشهر من الحرب.

ولفت إلى أن الأوضاع الأمنية في السودان تسير بشكل كبير نحو التحسن، وأيضًا هناك دعم شعبي حقيقي وكبير يقف خلف الجيش السوداني، وهذه النقطة تحديدًا هي التي تعطي دفعة كبيرة للجيش واستمراره في القتال.

وأوضح أن تصريحات البرهان أكدت أنه لا تفاوض أو اتفاق أو صفقة مع قوات الدعم السريع، وأن الأعمال العسكرية مستمرة للقضاء على التمرد في السودان، والعمل بشكل كبير على إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم، وعودة الاستقرار إلى الداخل السوداني الشقيق.

صحيفة اليوم السابع