زحل الأمين: الحرب في السودان مستمرة وبيان دقلو لدغدغة مشاعر المواطنين





قالت أستاذة القانون الدستوري والدولي، الدكتورة زحل الأمين، إن الحرب في السودان لن تنتهي إلا بالتفاوض، وظهور قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان خارج العاصمة الخرطوم، وزيارة قاعدة فلامنغو دليل على أن المعركة ستستمر.

وأضافت زحل الأمين، في تصريحات خاصة لقناة «الغد» الإخبارية، أن بيان قوات «الدعم السريع» الذي أصدره الفريق أول محمد حمدان دقلو للاستهلاك المحلي، ولدغدغة مشاعر السودانيين الذين يحلمون بالحكم المدني، وذلك ردًا على ظهور قائد الجيش السوداني خارج العاصمة الخرطوم.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، في خروج نادر له من العاصمة منذ اندلاع الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 أشهر.

وأكد البرهان، في كلمة له، أن الجيش السوداني قادر على أن يحسم المعركة، قائلا: «الحرب في السودان أوشكت على نهايتها والجيش قادر على إنهاء التمرد».

وأكدت “الأمين” أن خطاب الفريق أول محمد حمدان دقلو لن يجد استجابة في ظل الانتهاكات المستمرة لقوات «الدعم السريع» في السودان.

وكان قائد قوات «الدعم السريع»، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أصدر بيانا أمس الأحد، أعلن فيه طرح مبادرة من 10 نقاط لتأسيس ما سماها بالدولة السودانية الجديدة. ودعا دقلو إلى ضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد يتمتع بالقومية والمهنية، والنأي عن السياسة.

وأضاف دقلو، في بيانه، أن ثمة مبادئ عامة يجب الالتزام بها في أية تسوية مستقبلية، وقضايا محددة ينبغي التطرق إليها. علاوة على ذلك، ينبغي تحديد الأطراف التي سوف تشارك في العملية المفضية إلى تلك التسوية، حتى لا يتم إغراقها بالعناصر المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي في السودان.

ويستمر القتال في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» للشهر الخامس على التوالي، ما سبب في نزوح 4 ملايين، ومقتل العشرات في صفوف الجانبين، والمدنيين.

تلفزيون الغد