السوداني: تنفيذ حكم الإعدام ضد المدانين بتفجير عام 2016





أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين في تفجير الكرادة بوسط العاصمة بغداد عام 2016، وأوقع أكثر من 324 قتيلا وأكثر من 250 مصابا.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن السوداني استقبل، في وقت سابق من اليوم، عوائل شهداء فاجعة الكرادة، وأبلغهم بأنه “جرى ليلة أمس وصباح اليوم إنزال القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام، بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالإشتراك في جريمة التفجير الإرهابي”.

وتعهد أمام عوائل الشهداء بإنه “لن يتم التهاون مطلقا في تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضد المدانين بجرائم الإرهاب”.

وبحسب البيان فقد استمع رئيس الحكومة العراقية، إلى مطالب ذوي الشهداء ووجه بمتابعة متطلباتهم الخاصة، وتذليل العقبات أمام كل ما يعترض تحقيقها.

وشهد أحد المراكز التجارية الكبيرة في حي الكرادة بوسط بغداد في يوليو من عام 2016، انفجارا هائلا أوقع أكثر 324 قتيلا وأكثر من 250 مصابا جراء انفجار شاحنة بالتزامن مع إستعدادات العراقيين للاحتفال بعيد الفطر المبارك آنذاك.

الشروق نيوز