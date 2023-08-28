الناطق الرسمي ينفي إقالة قائد المدرعات من منصبه

أفاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن نبيل بأن ماورد في بعض الصحف والمواقع المشبوهة وغير المهنية فيما يتعلق بإقالة قائد سلاح المدرعات أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة ويظهر جليا أنها من نسج خيال إعلام المليشيا وأعوانها .

فقادة القوات المسلحة وأفرادها عنوان للفدائية والانضباط وإحترام القادة والقيادة .

مضيفا أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها وأتم جاهزية لحسم العدو في كل المواقع ، ومؤكدا أن قائد سلاح المدرعات اللواء دكتور ركن نصر الدين يباشر مهامه القيادية بكل إقتدار بتنسيق منقطع النظير مع القيادة وهيئة ركنه.