الجيش: لا توجد تصريحات جديدة لشمس الدين كباشي

نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية وجود تصريحات رسمية للفريق أول شمس الدين كباشي نائب القائد العام، وقال العميد نبيل:

تتداول بعض الحسابات والصفحات و المواقع الإلكترونية من وقت لآخر تصريحات غير صحيحة وتنسبها للسيد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ننوه إلى أنه آخر تصريحات لسيادته كانت بتاريخ ١٥ يوليو الماضي لقناة الجزيرة وتحدث فيها عن موضوعات محددة يمكن مراجعتها على موقع القناة او الصفحة الرسمية للقوات المسلحة بمواقع التواصل الإجتماعي.