موعد وطرق متابعة المؤتمر الصحفي الخاص باستعادة بيانات “السجل المدني، الجوازات والمرور” وتدشين الجواز الإلكتروني

أكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي لقوات الشرطة السودانية ومقرر لجنة الموتمر الصحفي أن صفحة المكتب الصحفي للشرطة ستقوم بنقل المؤتمر الصحفي الخاص باستعادة بيانات (السجل المدني ،الجوازات ،المرور) وتدشين العمل بالجواز الالكتروني في بث مباشر.

وذلك حتى يتمكن المواطنون من التعرف على الإجراءات والولايات التي ستعمل بها الجوازات. وسيكون موعد المؤتمر الأربعاء الموافق 2023/08/30. الساعة 11 صباحاً.