سياسية

البرهان يترأس اجتماع مجلس الوزراء في بورتسودان – بحضور وزراء المالية والخارجية والداخلية

2023/08/28
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اطّلع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم على أداء الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الماضية والملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة، مشددا على أهمية إيصال الدعم الإنساني للمتضررين.
وذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في ولاية البحر الأحمر – بورتسودان، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم ووزير الخارجية ووزير الداخلية وآخرون.
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