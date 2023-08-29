بالصور.. البرهان يلتقي وفد شعبي من ولاية غرب دارفور برئاسة سلطان المساليت





التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بمدينة بورتسودان وفد شعبي من ولاية غرب دارفور يضم رموز مجتمعية وإدارات الأهلية وقيادات شبابية برئاسة السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين سلطان عموم دار مساليت.

حيث تطرق اللقاء لأوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد والجهود الجارية لإيصال المساعدات الإنسانية لهم .

وقال السلطان سعد في تصريح صحفي أن الوفد أعرب عن شكره وتقديره لدولة تشاد علي إستضافتها لللاجئين السودانيين من مدينة الجنينة والمحليات الأخرى بولاية غرب دارفور مبينا أن التشاديين تقاسموا مع إخوتهم السودانيين الخدمات والعيش الكريم وقال أنه نقل لرئيس مجلس السيادة الحوجة الماسة لهؤلاء اللاجئين للضرورات الحياتية المتمثلة في الغذاء والمأوى.

وأضاف أن الوفد قدم التهنئة لرئيس المجلس السيادي على الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة وتضحياتها من أجل الحفاظ على أمن ووحدة السودان.