مالك عقار: التقيت برئيس مجلس السيادة الانتقالي “البرهان” وقدمت له تنويراً حول نتائج جولتي الخارجية





قال القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة في تصريح صحفي: التقيت اليوم برئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقدمت له تنويراً حول نتائج جولتي الخارجية التي قمت بها مؤخراً ولقاءاتي مع رؤساء الدول والحكومات وغيرهم، و التي اتسمت بالإيجابية.

وأكدت له بان تلك الدول أبدوا تفهمهم ودعمهم للشرعية في السودان، وأكدوا علي عدم التدخل في شئووننا الداخلية إلا عبر الحكومة السودانية، بما يحقق طموحات الشعب السوداني، وكذلك تطرقت لمجمل الأوضاع فى البلاد. كما أطلعت السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على مجمل اللقاءات التى عقدتها مع الجاليات السودانية وبعض قادة التنظيمات السياسية والحزبية ومجموعات المفكرين والمثقفين والإعلاميين.

وقدمت له أيضاً تنويراً حول الأداء التنفيذي للحكومة خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة لتوفير الإحتياجات الضرورية وذلك في سبيل تخفيف المعاناه الإنسانية علي مواطنينا. حفظ الله السودان وشعب السودان.



رصد وتحرير – “النيلين”