أماني الطويل: زيارة البرهان لمصر يمكنها تحسين الأوضاع الإنسانية داخل السودان





قالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعليقا على زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر وتحديدًا مدينة العلمين الجديدة ، أن من المبكر القول إن هذه الزيارة نساهم في حل الأزمة السودانية ويمكن القول إنها ربما تساهم في وقف إطلاق النار الممتد وربما تساهم أيضا في بلورة عملية سياسية مستقبلية، ليس ذلك فحسب بل يمكن أن تساهم في جمع الأطراف المتحاربة في السودان من وراء وقف الحرب، وكذلك تحسين الأوضاع الإنسانية داخل السودان وخارجه لملايين من السودانيين الذين تضرروا من الحرب.

وأضافت الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن الجهود المنبثقة عن اللقاء اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني ستحتاج إلى دعم إقليمي ودولي حتى يكتمل ويحقق أهدافه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في السودان.

وتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مصر، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

ومن المقرر أن يجري البرهان مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ورد في بيان إعلام مجلس السيادة السوداني، ويرافق البرهان في رحلته التي انطلقت من مطار بورتسودان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وقالت مصادر عسكرية سودانية إن جلسة مباحثات مغلقة ستجمع بين البرهان والرئيس السيسي في مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، سيناقشان خلالها الحرب في السودان والقضايا الثنائية.

بوابة فيتو