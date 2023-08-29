إعلامية لناس الولايات: حنرجع نحن ناس الخرطوم ذاااتنا الفاتحين بيوتنا





قالت الإعلامية “ميرفت عبدالقادر” بأنه بعد نهاية الحرب سيعود سكان الخرطوم إلى ديارهم ويفتحوها من جديد للقادمين من الولايات لأغراض الدراسة والعلاج والسفر وغيرها.

وقالت “ميرفت” إنها تريد أن توصل رسالة بأن التعميم غير صحيح بأن سكان الولايات كلهم جشعين ويستغلون نزوح أهل الخرطوم إليهم، وأن هذه ليست بخصالهم.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، وتسبب ذلك في هجرة ولجوء مئات الآلاف إلى دول مجاورة، وملايين إلى ولايات سودانية بعيدة من المعارك.

نص المنشور بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي:

“ناس الولايات…..

بعد الحرب دي تنتهي إن شاء الله ونرجع نعمر خرطومنا

ح نرجع نحن ناس الخرطوم ذاااتنا الفاتحين بيوتنا للعيان البجي ينزل عندنا والكايس شغل والطالب البقرأ والعاوز يسافر

وللناس البتجي تأجر إن شاءالله ماح نستغلكم في الإجارات

عشان نحن اتربينا كدا وما بنغير خصالنا.

بإذن الله ح ترجع الخرطوم الشايله كل الناس وكل السودان.

مابحب اكتب تبرير وشرح بس للناس البتهاجم أولاً انا ماكاتبة عن تجربة شخصية الحمدلله طلعت من الحرب قاعده مع ناس ينافسو الكرم والجود وما مأجرين

انا بكتب عن تجارب ناس وبالرغم من كدا ما اسأت لناس الولايات أبداً ولا في منشوري إشارة واحدة لإساءة وذم

ثانياً كتبت عشان بعض الناس البقولو لمن تجونا بنأجر ليكم بمليارات ونعمل ونعمل

وبرضو اي زول بفهم حسب حاجاته”.

شاهد المنشور في الصفحة الرسمية للإعلامية “ميرفت” وتفاعل الجمهور:

نقلاً عن – “كوش نيوز”