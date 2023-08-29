استعادة الأمن والاستقرار .. لقاء البرهان والسيسي





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، بمطار مدينة العلمين الدولي، في أول زيارة خارجية له منذ بداية الصراع في السودان.

وتأتي زيارة البرهان اليوم الثلاثاء، في مستهل جولته الخارجية الأولى، منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بالبلاد منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومن المقرر أن يطلع الفريق البرهان الرئيس السيسي على آخر مستجدات الوضع في الساحة السودانية على المستوى الميداني والإنساني.

وسيتطرق اللقاء إلى مناقشة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة بين طرفي الصراع، والسماح بتنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية، والتطرق لجهود القاهرة إقليميا ودوليا وخاصة مع آلية دول جوار السودان؛ لوقف الصراع واستعادة الأمن والاستقرار، حسبما أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية.

القاهرة 24