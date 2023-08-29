طالبة جامعة الخرطوم المتميزة: من هنا بدأ الحلم، واليوم سطّرنا النهاية بعد ست سنوات





قالت الخريجة عائشة أحمد بشير، “أفضل متحدثة لغة صينية بالسودان”، إنها أخيراً أكملت دراستها الجامعة بعد انتهاء الامتحانات “المؤجلة” في جامعة الخرطوم.

وكتبت في منشور: بفضل الله وتوفيقه أتممت اليوم بكالوريوس اللغتان الصينية والإنجليزية بجامعة الخرطوم، قضيت داخل أسوار الجميلة أجمل أيام حياتي، أضافت لي الكثير داخل وخارج قاعات الدراسة مما قد لا يتسع المجال لذكره الآن… عرفت فيها نفسي فعرفني بعدها العالم. ست سنوات عشنا خلالها ما عِشنا كدفعة، فرحنا وحزنا وتكاتفنا وسندنا بعضنا في أحلك الأوقات ست سنوات من التحديات التي لم تكن لتهون لولا الرفقة الصالحة… ثورات، أوبئة انقلابات وحروب، تحديناها جميعاً وأكملنا المشوار…

أهدي هذا الإنجاز للعظيمة أمي، التي لولاها ما كنت لأوصل أو أكون.

شكراً لكل رفاق المشوار، إخوتي، أهلي وصديقات العمر، شكراً لدفعتي العظيمة، شكراً أساتذتي وأسرة كلية الآداب.

الفرحة ناقصة بدونكم، رفع الله الكربة عن البلاد، ولم شملنا قريباً..

وكانت الخريجة عائشة قد نالت لقب أفضل متحدثة لغة صينية في السودان في مسابقة جسر اللغة الصينية ومثلت السودان وإفريقيا في المسابقة العالمية للعام 2022. بحسب رصد محرر “النيلين”.

وانعقدت امتحانات جامعة الخرطوم المؤجلة بعد استثناء من وزارة التعليم العالي السودانية في عدة مراكز داخل وخارج السودان.

شاهد المنشور على صفحتها الرسمية وتفاعل التهنئة:

رصد وتحرير – “النيلين”