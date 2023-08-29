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استخراج 50 جواز لذوي الاحتياجات الخاصة في تجربة ناجحة لمصنع الجوازات بمدينة بورتسودان

2023/08/29
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جواز سفر

تجربة ناجحة لمصنع الجوازات بمدينة بورتسودان .. تم أمس استخراج 50 جواز سوداني لذوي الاحتياجات الخاصة ..
• ويستمر العمل من اليوم وحتي الخميس في استخراج جوازات لشرائح مختلفة من السودانيين ..
• سينطلق عمل مصنع الجوازات عملياً يوم السبت من الأسبوع القادم بواقع 6000 ألف جواز في اليوم .
• سيتم التقديم للجوازات إلكترونياً والتسليم بعد أسبوع في الولاية مكان التقديم للجواز ..
• ستعقد الإدارة العامة للجوازات مؤتمراً صحفياً يوم الخميس القادم بمدينة بورتسودان لتوضيح التفاصيل ..
• وعزيزٌ أنت يا وطني ..
الكاتب الصحفي/ عبدالماجد عبدالحميد

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