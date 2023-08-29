شاهد بالفيديو ماذا قال مراسلو قناة الشرق في الخرطوم والقاهرة حول زيارة البرهان إلى مصر ولقاء السيسي

وجدت زيارة قائد الجيش السودان “البرهان” إلى مصر تغطية إعلامية كبرى على الفضائيات، ونشرت قناة الشرق مشهدين، واحد لمراسلها في القاهرة والثاني لمراسلها في الخرطوم. ماذا قالت القناة والمراسلون؟

الرئيس المصري يستقبل البرهان في مطار العلمين لمناقشة الأوضاع في السودان، التفاصيل مع مراسلنا من القاهرة محمد الخولي.