مجلس السيادة: البرهان والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان





عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم لقاءاً ثنائيا بالقصر الرئاسي بالعلمين تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، وتطورات الأوضاع فى السودان والجهود المبذولة لتسوية الأزمة في السودان بما يحفظ أمنه وإستقراره.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين ، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة وإستقرار السودان فى ظل المنعطف التأريخي الذي يمر به، مشيدا بالإستقبال الذي وجده السودانيون في مصر والذي يؤكد على الوشائج المتينة التي تربط شعبي البلدين.

وعبر البرهان عن تقدير السودان للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية تحت قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

من جانبه أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للسودان مؤكدا دعم بلاده لأمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه. لاسيما في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التى يمر بها، آخذاً فى الإعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء إعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان من علاقات على المستويين الرسمي والشعبي مشيرا إلى الأواصر التأريخية العميقة بين البلدين الشقيقين.

كما إستعرض اللقاء تطورات الأوضاع فى السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، وذلك في إطار تعزيز مسار دول جوار السودان الذي إستضافت مصر قمته الأولى مؤخرا.

كما تناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني المتضرر من الصراع، لاسيما عن طريق إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إنسيابها لمستحقيها.