شاهد بالفيديو.. كلمة “البرهان” بعد لقاء “السيسي” في مصر





زيارة ناجحة بكل المقاييس قام بها القائد العام للقوا المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى مصر.

التقى البرهان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقصر الرئاسي بمدينة العلمين، وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، وتطورات الأوضاع فى السودان والجهود المبذولة لتسوية الأزمة في السودان بما يحفظ أمنه وإستقراره والحفاظ على سيادته.

شاهد كلمة البرهان من قناة القاهرة الإخبارية:

رصد وتحرير – “النيلين”