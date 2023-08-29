ملخص ما ورد في كلمة البرهان عقب لقاء الرئيس السيسي في مصر





الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوا المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، قام زيارة يوم الثلاثاء إلى مصر تعتبر الأولى منذ اندلاع الحرب.

ملخص ماورد في كلمة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني عقب لقاءه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية.

نؤكد أن لا وجود لجماعات إسلامية داخل الجيش السوداني تقاتل في هذه الحرب.

القوات المسلحة السودانية ليس لديها أي نزعة للاستمرار في السلطة.

نواجه حربا مدمرة قامت بها مجموعات متمردة لتدمير الشعب السوداني.

المجموعات المتمردة مارست جرائم حرب في الخرطوم والجنينة و نيالا وبمختلف بقاع السودان.

نطلب من العالم أن ينظر إلى الحرب في السودان نظرة موضوعية صحيحة.

القوات المسلحة السودانية حريصة على وضع حد لهذه الحرب لإنهاء مأساة الشعب السوداني.

نسعى إلى فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني تأسيس دولته بانتخابات حرة نزيهة.

نطمئن أصدقاء وجيران السودان أننا ماضون في السعي لإيقاف الحرب واستكمال المسار الديمقراطي.

نسعى إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المسار الانتقالي حتى يختار السودانيون من يحكمهم.

أحيي الرئيس السيسي والشعب المصري على استضافتهم الكريمة للشعب السوداني.

نشكر كل من وقف مع الشعب السوداني ودعمه في أزمته.

رصد وتحرير – “النيلين”