



سخر إعلاميون من الواجهة السياسية والإعلامية لقوات الدعم السريع المتمردة التي لم تستطع التعاطي مع مصير قائدهم “حميدتي” المختفي عن الظهور العلني ولم يؤكد مصيره بعد.

وبعد وصول البرهان قائد الجيش السوداني إلى مصر والاستقبال الفخم الذي حظي به في مدينة العلمين ولقاء الرئيس المصري السيسي، نشر إعلاميون مشاهد الاستقبال، وعبارات السخرية من قائد الدعم السريع “المتمرد” حميدتي.

شاهد الإعلامي والكاتب حسين ملاسي على صفحته الرسمية، بحسب رصد “النيلين” يكتب: بتعرف تعمل الحركة دي يا حميدتي؟”:

رصد وتحرير – “النيلين”