شرطة مرور الولاية الشمالية تشرع في تغيير مسارات بعض الطرق

وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان شرطة المرور شرعت في تنفيذ خطة مرورية أمنه لتغيير وتحديد مسارات بعض الطرق وفتح مسارات جديدة وتحويل طرق اخري لاتجاه واحد بهدف تسهيل حركة سير المركبات ومنعا للازدحام المروري و للحد من وقوع الحوادث المرورية إضافة الى نشر افراد المرور بالتقاطعات والارتكازات والشوارع الرئيسية بشأن إرشاد وتوجية وتوعية السائقين ومستخدمى الطريق بقواعد وأنظمة السلامة المرورية