سياسية
شرطة مرور الولاية الشمالية تشرع في تغيير مسارات بعض الطرق
أكدت شرطة المرور بالولاية الشمالية عن اكتمال كافة الترتيبات لتسهيل حركة السير بالطرق والتقاطعات الداخلية بهدف فك الاختناقات المرورية بالولاية.
وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان شرطة المرور شرعت في تنفيذ خطة مرورية أمنه لتغيير وتحديد مسارات بعض الطرق وفتح مسارات جديدة وتحويل طرق اخري لاتجاه واحد بهدف تسهيل حركة سير المركبات ومنعا للازدحام المروري و للحد من وقوع الحوادث المرورية إضافة الى نشر افراد المرور بالتقاطعات والارتكازات والشوارع الرئيسية بشأن إرشاد وتوجية وتوعية السائقين ومستخدمى الطريق بقواعد وأنظمة السلامة المرورية
يذكر ان هذه الترتيبات المرورية جأت بمشاركة اللواء شرطة مبارك الزين مدير دائرة المرور السريع مشرف الولايات الشمالية والشرقية بجانب اعضاء لجنة أمن محلية دنقلا ومدراء المرور بالولاية.
المكتب الصحفي للشرطة – السودان
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